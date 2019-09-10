Станислав Черчесов: Защитник «Рубина» Сорокин сейчас не играет на уровне сборной

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал свои отношения с казанским клубом.

«Мы дружим. Позвоните гендиректору клуба Рустему Сайманову, он скажет», — приводит слова наставника национальной команды «Россия 24».

Также он объяснил, почему Егора Сорокина не вызвали в сборную: «Ранее из-за игры „Рубина“ в три защитника было сложно понять его качества. Но последние матчи клуб и Сорокин играют не на том уровне, который убедил бы нас, чтобы он был в сборной».

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