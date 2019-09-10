(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). Судебный пристав из Заинска спас мужчину, у которого случился приступ эпилепсии, сообщила ИА «Татар-информ» главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

«Инцидент произошел сегодня в Заинском районном отделе судебных приставов, где гражданин получал от судебного пристава-исполнителя направление в Центр занятости населения», — рассказала Халимова.

42-летнему мужчине стало плохо, как только он переступил порог отдела. Находившийся рядом пристав по обеспечению порядка деятельности судов Андрей Утяганов бросился к мужчине, оперативно оказал ему первую помощь и вызвал врачей.

До прибытия медиков сотрудник отдела следил за дыханием и положением тела пострадавшего.

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