Песошин рассказал о подготовке заседания окружного Совета по вопросу развития туризма в Поволжье

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин принял участие в заседании рабочей группы по подготовке к заседанию Совета при полпреде Президента РФ в ПФО по вопросу развития внутреннего и въездного туризма. Руководитель Правительства РТ рассказал о том, как проводится подготовка к мероприятию, сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Алексей Песошин коротко доложил о том, что при подготовке к первому заседанию рабочей группы Совета при полпреде Президента РФ в Приволжском федеральном округе по вопросу развития в регионах ПФО внутреннего и въездного туризма Республикой Татарстан были разработаны и направлены предложения по структуре доклада и перечню вопросов для формирования информационно-аналитических материалов», — отметили в пресс-службе.

В ходе заседания члены рабочей группы обсудили вопросы, касающиеся внесения изменений в федеральное законодательство, в первую очередь, в части защиты прав потребителей, повышения качества услуг и создания благоприятного инвестиционного климата.

Кроме того, была отмечена необходимость в усилении работы регионов Приволжского федерального округа в развитии перспективных видов туризма и повышении квалификации кадров в сфере туриндустрии.

Ориентировочно, Совет при полномочном представителе Президента России в ПФО по вопросу «Развитие в регионах Приволжского федерального округа внутреннего и въездного туризма» планируется провести 4 октября 2019 года в городе Болгар. Перед заседанием совета запланирован осмотр объектов Великого Болгара, историко-археологический комплекс которого является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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