Большинство жалоб во время выборов в Татарстане не подтвердилось

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Множество жалоб на проведение выборов в Госсовет РТ поступило от партии КПРФ. После проведения проверок большинство из них не подтвердилось. Об этом сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии РТ Надежда Борисова на заседании ЦИК РТ.

«По всем поступающим обращениям незамедлительно были проведены проверки, в том числе с выездом на место членов центральной избирательной комиссии. Большая часть обращений не подтверждалась какими-то доказательствами», — сообщила Надежда Борисова.

За период выборов в Госсовет РТ в Центральную избирательную комиссию Татарстана поступили 115 обращений. Практически все обращения поступили от политической партии КПРФ, 3 жалобы — от регионального отделения партии «Справедливая Россия».

Все обращения были рассмотрены, заявителям дали письменные ответы. Основная часть обращений касалась процедурных вопросов по работе участковых избирательных комиссий, о предоставлении информации о явке избирателей, о местонахождении членов комиссии и наблюдателей.

«Какие-либо факты, указывающие на невозможность установить действительную волю избирателей и ставящие под сомнение итоги голосования, в ходе проведенных проверок не установлены», — добавила Надежда Борисова.

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