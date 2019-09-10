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Татар-информ

10 сентября 2019, 21:12

Спорт

Казанский регбист выступит в составе сборной России на Кубке мира в Токио

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Спорт

Казанский регбист выступит в составе сборной России на Кубке мира в Токио

Фото: minsport.tatarstan.ru

Воспитанник РСДЮСШОР «Динамо» и регби-клуба «Энергия» Герман Давыдов выйдет на поле 20 сентября, во время матча-открытия против сборной Японии.

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). Казанский регбист Герман Давыдов в составе сборной России выступит на Кубке мира в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Воспитанник РСДЮСШОР «Динамо» и регби-клуба «Энергия», заслуженный мастер спорта России по регби Герман Давыдов выйдет на поле 20 сентября в составе национальной сборной в матче-открытии против сборной Японии.

На групповом этапе турнира россияне сыграют со сборными Ирландии, Шотландии, Японии и Самоа. Победитель мирового первенства будет известен уже 2 ноября.

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