Алексей Песошин: Нужно придать новый импульс развитию взаимоотношений Татарстана и Латвии

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). У Татарстана и Латвии есть огромные возможности для развития деловых контактов и роста взаимного товарооборота. Об этом сообщил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин в ходе переговоров с Чрезвычайным и Полномочным послом Латвийской Республики в России Марисом Риекстиньшем.

По словам Алексея Песошина, для Татарстана Латвия — важный партнер. «Мы заинтересованы в расширении номенклатуры и объемов торговли с Латвией. По итогам 2018 года двусторонний внешнеторговый оборот между сторонами составил более 220 млн долларов США. По итогам второго квартала 2019 года внешнеторговый оборот составляет 77,3 млн долларов США», — сказал Песошин.

Премьер-министр РТ отметил, что в последнее время растет количество двусторонних визитов между Татарстаном и Латвией. Он напомнил, что в октябре 2016 года состоялся визит делегации Татарстана во главе с Президентом РТ Рустамом Миннихановым в Латвийскую Республику. Затем в апреле 2017 года в Татарстане побывала посол Латвии в РФ Астра Курме.

Алексей Песошин сообщил, что Татарстан является одним из лидеров среди регионов России в сфере туризма. По его словам, отрасль туризма показывает устойчивую положительную динамику по основным показателям. В 2018 году поток туристов в Татарстан вырос на 9,6% и составил 3,4 млн человек. По словам Премьер-министра РТ, серьезный толчок к развитию туризма дали матчи чемпионата мира по футболу.

«Нужно придать новый импульс развитию наших взаимоотношений», — сказал Алексей Песошин, обращаясь к послу Латвии в РФ.

Премьер-министр Татарстана вкратце рассказал об основных экономических показателях республики, отметив, что наиболее развиты такие отрасли, как нефтедобыча, нефтехимия, производство автомобилей, самолетов, вертолетов, судов, другой машиностроительной продукции.

Чрезвычайный и Полномочный посол Латвии в России Марис Риекстиньш отметил, что его страна придает большое значение взаимоотношениям с регионами РФ. По его словам, есть перспективы для обмена деловыми контактами, тесного сотрудничества по ряду направлений.

Как сообщает пресс-служба Президента РТ, делегация Латвии прибыла в Казань для участия в деловом форуме «Татарстан-Латвия», который состоится завтра, 11 сентября 2019 года. Для гостей из Латвии организованы двухсторонние встречи с бизнесменами, а в АИР Татарстана для членов делегации проведут презентацию экономического потенциала республики.

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