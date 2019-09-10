WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

10 сентября 2019, 14:38

Экономика и финансы

ВСК подписала соглашение о сотрудничестве с Корпорацией развития Дальнего Востока

Экономика и финансы

ВСК подписала соглашение о сотрудничестве с Корпорацией развития Дальнего Востока

Фото: Пресс-служба ВСК

Целью соглашения является повышение доступности страховых продуктов для обеспечения реализации инвестиционных проектов резидентов Дальнего Востока.

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). На площадке Восточного экономического форума Страховой Дом ВСК и АО «Корпорация развития Дальнего Востока» подписали соглашение о партнерстве и развитии долгосрочного эффективного сотрудничества.

Документ направлен на расширение партнерской сети, укрепление сотрудничества с российскими и зарубежными инвесторами дальневосточных территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, оказание взаимной консультационной, информационной и экспертной поддержки.

Целью соглашения является повышение доступности страховых продуктов для обеспечения реализации инвестиционных проектов резидентов Дальнего Востока.

В рамках сотрудничества стороны договорились об обмене опытом и распространении лучших страховых практик, об организации и расширении партнерской сети, а также проведении совместных мероприятий для предпринимателей и оказании взаимной консультационной и экспертной поддержки. 

«В этом году были приняты важные решения по реализации национальных проектов, которые должны дать новый импульс развитию регионов, диверсификации структуры ВВП. Мы всегда участвовали и будем оказывать поддержку приоритетным проектам, направленным на развитие экономики регионов. Сегодня мы подписали соглашение, цель которого — обеспечить синергию развития бизнеса и предпринимательства Дальнего Востока. ВСК работает на рынке более 27 лет и является одним из лидеров корпоративного сегмента страхования. В данном направлении мы будем продолжать укреплять наши позиции в приоритетных отраслях экономики и регионах», — рассказал старший вице-президент руководитель центра корпоративного страхования ВСК Олег Черноусов.

«Мы нацелены на всестороннюю поддержку инвесторов, работающих в преференциальных режимах, в том числе на помощь в привлечении финансирования. Для этого на государственном уровне Минвостокразвития России с нашим участием разработало механизм субсидирования процентной ставки для резидентов ТОР и СПВ. Также рассчитываем на более плотное взаимодействие с банками, страховыми и юридическими компаниями — создаем пул надежных партнеров, которые будут работать с нашими инвесторами и резидентами на особых взаимовыгодных условиях», — сообщил глава АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Аслан Канукоев. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Мэрия Казани запросила у перевозчиков больше оснований для повышения цен на проезд
Новости дня
16:45
Синоптики предупредили о тумане в Татарстане 11 сентября

11 и 12 сентября в республике будет тепло и сухо.

16:43
Экс-директора «Чистого города» в Нижнекамске признали виновной в мошенничестве на 10 млн рублей

Женщина присвоила крупную сумму денег за работы, которые должна была проводить другая организация.

16:31
В Анталье пройдет концерт, посвященный Дню Республики Татарстан

В городе и его окрестностях проживают около 2 тысяч татар.

16:20
Театр Тинчурина представит в новом сезоне шесть премьер от разных именитых режиссеров

23 октября состоится первая премьера – комедия по пьесе «Хыялый» Салавата Абузара, режиссером выступил Ильшат Мухутдинов.

16:19
Годовалый мальчик получил смертельные ожоги во время купания в Набережных Челнах

Женщина ненадолго отлучилась из ванной комнаты, а когда вернулась, обнаружила на теле сына ожоги.

16:12
ЦИК РТ признал выборы в Госсовет Татарстана состоявшимися и действительными

В парламенте будут работать представители пяти партий: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, «Партия Роста» и один беспартийный депутат.

16:05
Станислав Черчесов: Защитник «Рубина» Сорокин сейчас не играет на уровне сборной

Главный тренер сборной России по футболу прокомментировал свои отношения с казанским клубом.

15:55
В центре Казани появился новый арт-объект

Необычная конструкция представляет собой скамейку с установленными на ней мужской и женской фигурами.

15:49
Судебный пристав из Заинска спас мужчину, у которого случился приступ эпилепсии

Инцидент произошел сегодня в Заинском районном отделе судебных приставов.

15:46
Песошин рассказал о подготовке заседания окружного Совета по вопросу развития туризма в Поволжье

Заседание Совета при полномочном представителе Президента России в ПФО планируется провести в октябре 2019 года в городе Болгар.

15:38
Большинство жалоб во время выборов в Татарстане не подтвердилось

Практически все обращения в Центральную избирательную комиссию поступали от политической партии КПРФ.

15:35
Минлесхоз РТ: Количество фактов незаконной вырубки леса в Татарстане сократилось на треть

Ущерб от незаконной вырубки леса в текущем году в республике составляет около 5 млн рублей.

15:33
Перевозчики Казани назвали желаемые цены на проезд: 40 рублей наличными и 30 рублей по карте

Ассоциация автотранспортных предприятий РТ утверждает, что Казани необходимо повысить цены на проезд в общественном транспорте.

15:22
Алексей Песошин: Нужно придать новый импульс развитию взаимоотношений Татарстана и Латвии

Премьер-министр РТ принял в Доме Правительства Татарстана посла Латвии в России.

15:20
ВТБ впервые размещает полугодовые рублевые облигации
15:19
Обманул друзей на 294 млн рублей и «БМВ»: предпринимателю из Казани грозит до 8 лет колонии

В Вахитовском районном суде состоялись прения сторон по делу о многомиллионном мошенничестве.

15:16
Систему «Мобильный избиратель» доработают по итогам выборов в Госсовет РТ

Председатель ЦИК РТ поручил разработать предложения по усовершенствованию избирательной системы.

15:05
Во время избирательной кампании в Госсовет РТ на горячую линию пришло более 1300 звонков

По итогам обращений ЦИК РТ сформирует предложения по развитию механизма «Мобильный избиратель», которого касалась значительная часть обращений.

15:01
К 1 октября в Татарстане определят, кого наградить медалью «75 лет Победы в ВОВ 1941 — 1945»

Премьер-министр РТ утвердил порядок формирования списков граждан, подлежащих награждению.

14:54
Владимир Путин удостоил трех татарстанцев орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Всего, согласно указу Президента РФ, государственные награды получат более 70 человек.

14:52
Рустам Минниханов укрепил позиции в топ-10 самых популярных у СМИ руководителей регионов

По итогам августа Президент РТ занял седьмое место, поднявшись по сравнению с июлем на четыре пункта.

14:48
Фарид Мухаметшин: «Сделали вывод, что доверие к “Единой России” неизменно высокое»

В Татарстане прошли выборы депутатов Госсовета РТ шестого созыва.

14:43
Мэрия Казани запросила у перевозчиков больше оснований для повышения цен на проезд

Только в случае сбора всей доказательной базы со всеми экономическими расчетами документы будут переданы в Госкомитет РТ по тарифам.

14:42
За чистотой выборов в Госсовет Татарстана следили 28 тыс. наблюдателей

Помимо наблюдателей на избирательных участках находились члены комиссий с правом совещательного голоса и представители СМИ.

14:39
Фаррахов о законопроекте «Празднование Стояния на Угре»: Спорное предложение с точки зрения истории

Законопроект об установлении памятной даты снят с повестки завтрашнего заседания комитета Госдумы по обороне.

События