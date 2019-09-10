Во время избирательной кампании в Госсовет РТ на горячую линию пришло более 1300 звонков

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). На горячую линию во время избирательной кампании в Государственный Совет Татарстана поступило более 1300 обращений. Такую цифру озвучил председатель Центральной избирательной комиссии РТ Мидхат Шагиахметов на заседании республиканского ЦИКа.

«С 24 июня в Республике Татарстан была запущена горячая линия для связи с избирателями и другими участниками избирательного процесса. Впервые мы задействовали бесплатный федеральный номер 8 800 707 2019. За период кампании на линию поступило свыше 1300 обращений», — заявил Шагиахметов.

Тематика вопросов, поступающих на горячую линию, зависела от этапа избирательной кампании. При этом значительная часть звонков была от татарстанцев, интересовавшихся механизмом «Мобильный избиратель».

По итогам работы горячей линии будут сформированы предложения по тому, как можно усовершенствовать избирательный процесс в Татарстане. Они будут касаться развития «Мобильного избирателя» и усиления информирования граждан о предстоящих выборах.

Ранее Шагиахметов озвучил, что за чистотой выборов в республике следили 28 тыс. наблюдателей.

Накануне в ЦИК РТ подвели итоги выборов в татарстанский парламент. Первое место с результатом более 72% заняла «Единая Россия», также в Госсовет проходят КПРФ, «Справедливая Россия», «Партия Роста» и ЛДПР.

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