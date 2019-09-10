Минлесхоз РТ: Количество фактов незаконной вырубки леса в Татарстане сократилось на треть

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В текущем году количество выявленных и пресеченных фактов вырубки леса в Татарстане по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось почти на треть. Об этом стало известно сегодня на брифинге в Кабинете министров РТ.

«Количество выявленных и пресеченных фактов вырубки леса в текущем году составляет 83 случая. Ущерб при этом составляет около 5 млн рублей. Это единичные случаи — где-то спилены две-три сосны-сухостоя, но они растущие, прикорневая система еще живая, поэтому это считается нарушением. Если сопоставить по площади эти 83 случая, то получится около 1 га», — сообщил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

В прошлом году в республике зафиксировано 192 подобных случая, ущерб превысил 6 млн рублей. Министр отметил, что «ничего критического в данных нарушениях нет, но работа инспекторского состава держится на контроле».

Фактов незаконной рубки деревьев в крупных масштабах в республике не зафиксировано.

Как уточнили в пресс-службе Минлесхоза РТ, за восемь месяцев текущего года в республике зафиксировано 77 фактов незаконной рубки леса, а за аналогичный период прошлого года — 108 случаев.

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