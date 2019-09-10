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Татар-информ

10 сентября 2019, 15:16

Общество

Систему «Мобильный избиратель» доработают по итогам выборов в Госсовет РТ

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Общество

Систему «Мобильный избиратель» доработают по итогам выборов в Госсовет РТ

Фото: Салават Камалетдинов

Председатель ЦИК РТ поручил разработать предложения по усовершенствованию избирательной системы.

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). Председатель ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов поручил доработать систему «Мобильный избиратель». Об этом он заявил во время подведения итогов выборов депутатов Государственного Совета РТ на заседании республиканского ЦИКа.

«В частности, здесь есть вопросы и по дальнейшему развитию проекта „Мобильный избиратель“, потому что были звонки от наших избирателей, которые в день голосования находились за пределами нашей республики и, к сожалению, пока по действующей информации не имели возможности проголосовать на региональных выборах. Есть вопросы в части (они не значительные) информирования, я думаю, на них нам нужно обратить самое серьезное внимание», — рассказал председатель ЦИК РТ.

Он добавил, что поступало много вопросов, касающихся поиска своего избирательного участка, темы онлайн-голосования и открепления от участка. 

На выборах депутатов Госсовета РТ в Татарстане впервые использовали механизм «Мобильный избиратель». Системой воспользовались более 32 тыс. жителей республики. Благодаря «Мобильному избирателю» заместитель Премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов отдал свой голос в Иннополисе, а председатель татарстанского отделения партии КПРФ Хафиз Миргалимов — в Набережных Челнах.

Накануне в ЦИК РТ подвели итоги выборов в татарстанский парламент. Первое место с результатом более 72% заняла «Единая Россия», также в Госсовет проходят КПРФ, «Справедливая Россия», «Партия Роста» и ЛДПР.

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