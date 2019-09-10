Ак Барс Банк повысил ставки для новых вкладчиков до 7,3% годовых

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). До 14 октября Ак Барс Банк проводит акцию для новых вкладчиков — открыть срочный вклад можно с повышенной процентной ставкой до 7,3% годовых.

Надбавки к базовым ставкам от 0,5 до 1,5 % действуют для рублевых вкладов сроком на 31, 91, 181 день и 370 дней. Принять участие в акции могут те, у кого не было раньше и нет действующего срочного вклада в Ак Барс Банке.

Наибольшая ставка действует по вкладу «Просто накопить» — 7,3% годовых при открытии вклада на полгода. Открыть счет можно на сумму от 10 тысяч до 5 млн рублей с возможностью пополнения.

Повышенные ставки доступны при оформлении вклада в отделениях банка, а также дистанционно через Ак Барс Онлайн. Узнать подробнее об условиях акции и подать заявку и можно на сайте банка.

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