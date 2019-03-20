Рустам Минниханов укрепил позиции в топ-10 самых популярных у СМИ руководителей регионов

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов в минувшем месяце укрепился в топ-10 самых упоминаемых в СМИ руководителей регионов по версии «Медиалогии». Об этом говорится в опубликованных компанией результатах исследования.

«Рейтинги построены на основе базы СМИ, которая включает на данный момент более 52 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ», — уточняется в сообщении компании.

В комментариях к рейтингу поясняется, что высокая упоминаемость Рустама Минниханова в медиапространстве отчасти объясняемся его участием в мероприятиях WorldSkills-2019. Площадку чемпионата в августе посещали Президент РФ Владимир Путин и Премьер-министр России Дмитрий Медведев.

На полях WorldSkills-2019 Президент РТ встречался с министром труда Франции Мюриель Пенико, с заместителем председателя Народного политического консультативного совета Китая Ван Юнцином и другими официальными лицами.

Кроме этого Рустам Минниханов в августе направил в Госдуму отрицательный отзыв на законопроект об установлении новой памятной даты России — дня окончания Великого стояния на реке Угре. Интерес у федеральных и региональных СМИ также вызвали сообщения о том, что в Татарстане подготовили проект указа президента РТ Рустама Минниханова об учреждении новой госнаграды — медали «100 лет образования ТАССР».

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