Владимир Путин удостоил трех татарстанцев орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ», Александра Давыдова). Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий документ, подписанный Президентом РФ Владимиром Путиным 9 сентября, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия в обществе наградить... Гайнутдинова Равиля Исмагиловича», — отмечается в указе президента.

Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоились и еще два казанца. Первый заместитель руководителя исполкома Казани Азат Нигматзянов получил награду за «достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу». Также Владимир Путин отметил и заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу завкафедрой Казанского национального исследовательского технологического университета Людмилы Абуталиповой.

Всего же, согласно указу президента РФ, государственных наград удостоены более 70 человек.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.