(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). Завтра, 11 сентября, жители шести районов Казани временно останутся без света. Отключение затронет дома Вахитовского, Кировского, Московского, Ново-Савиновского, Приволжского и Советского районов города.

Так, с 8.30 до 17.00 без света останутся жильцы дома по адресу ул. Карла Маркса, 32.

В Кировском районе электричества не будет с 8 утра до 8 вечера по адресам: ул. Горсоветская, 29, ул. Дежнева, 1 (школа №67), ул. Поперечно-Базарная, 57, 59.

В это же время без света останутся и жители домов Московского района: ул. Бакалейная, 52а, ул. Батыршина, 19, 21, 23, ул. Блюхера, 2, ул. Восстания, 121а, 123, 123а, проспект Ибрагимова, 65, 65а (детский сад №355), 67, 69, 71, ул. Короленко, 19, 21, 23, ул. Рахимова, 9, 11, ул. Сабан, 1, 3, 5, 7, 7а, ул. Энергетиков, 18, проспект Ямашева, 17.

С 8 утра до 5 вечера электричества не будет в Ново-Савиновском районе по адресам: ул. Гагарина, 49, ул. Голубятникова, 1, 5, 7 (детская школа искусств №15), 9 и ул. Короленко, 32, 36, 38, 40.

В Приволжском районе света не будет на час дольше, до 18.00. Отключение произойдет в домах по ул. Братьев Касимовых, 88, ул. Гарифьянова, 8, 25, 34, 36, 38, 40, 42, ул. Камая, 3, 5, 7, ул. Карбышева, 35, 47/1, ул. Мавлютова, 5 (международная школа Казани), проспект Победы, 15 корп.1-3, ул. Сыртлановой, 8, 16, 18, 20. В Отарах света не будет по улицам 2-я Отарская, 4-я Отарская, 5-я Отарская, 6-я Отарская, Дорожная и Молдавская, а в микрорайоне Ферма-2 – по улицам Азамат, Благодатная, Имянле, Можжевеловая, Уныш, Хыял и Чистая.

С 9 утра также до 6 вечера электричество отключат в Советском районе в домах по ул. Заря, 6 и в домах по ул. Главная поселка Кульсеитово. В это же время света не будет в поселке Вознесенское по улицам 65 лет Победы, Аргамак, Бастионная, Дэртле, Зарничная, Иман, Кардашлек, Миляшле, Связная, Снайперская, Центральная и по ул. Жилякле в жилом массиве Привольный.

Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей.

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