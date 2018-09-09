За чистотой выборов в Госсовет Татарстана следили 28 тыс. наблюдателей

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Более 28 тыс. наблюдателей следили за чистотой голосования в день выборов депутатов Госсовета РТ 8 сентября. Такую цифру назвал председатель Центральной избирательной комиссии РТ Мидхат Шагиахметов на заседании ЦИК РТ.

«За ходом голосования следило порядка 28 тыс. с лишним наблюдателей, членов комиссий с правом совещательного голоса (ЧКСГ), представителей СМИ», — сказал Шагиахметов.

На избирательных участках работали наблюдатели от политических партий, от кандидатов, от общественных организаций. Ранее сообщалось, что наибольшее число наблюдателей на выборы направила «Единая Россия» — почти 2,8 тыс. человек и около 290 ЧКСГ. На региональные выборы также были направлены наблюдатели от Общественной палаты Татарстана.

Накануне в ЦИК РТ подвели итоги выборов в татарстанский парламент. Первое место с результатом более 72% заняла «Единая Россия», также в Госсовет проходят КПРФ, «Справедливая Россия», «Партия Роста» и ЛДПР.

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