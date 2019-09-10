Фарид Мухаметшин: «Сделали вывод, что доверие к “Единой России” неизменно высокое»

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Доверие к политической партии «Единая Россия» высокое. Об этом, в том числе, свидетельствуют и обращения жителей. Такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции Председатель Госсовета РТ, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Фарид Мухаметшин.

«Мы сделали вывод, что доверие к политической партии “Единая Россия” неизменно высокое, поэтому к нам обращаются жители. Это доверие мы должны своей последующей работой оправдать. Мы неуклонно будем стараться максимально реализовывать то, с чем “Единая Россия” вышла на эти выборы. Цели и задачи, которые мы преследуем, поддержаны большинством населения», – сказал глава парламента.

Фарид Мухаметшин упомянул, что на выборах депутатов Госсовета РТ шестого созыва проголосовало более 70% избирателей от их общего числа. «Это хороший показатель гражданской активности нашего населения. На это доверие можно смело опираться и принимать решения парламенту нового созыва. Новации, которые партия включила в свою работу, оправдались. В самом начале избирательной кампании партия заявила об открытости и доступности для наших избирателей. И эту задачу мы выполнили», – добавил он.

В воскресенье, 8 сентября, прошли выборы депутатов Госсовета Татарстана шестого созыва.

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