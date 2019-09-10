В Анталье пройдет концерт, посвященный Дню Республики Татарстан

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ», Алсу Исмагилова). В городском парке Lemon park house в турецком городе Анталья 12 сентября пройдет концерт, посвященный Дню Республики Татарстан. Участницей концерта станет певица из Татарстана Лилия Хайруллина. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила представитель общественной организации «Татары Антальи» Оксана Назарова.

«Хотя День Республики Татарстан — 30 августа — уже прошел, главное не дата, а показать нашу культуру, рассказать о нашей республике», — пояснила Назарова.

Концерт в честь Татарстана будет проходить в частном парке. «Его владелец — турок, он всегда нас поддерживает — в этом же парке проводили Сабантуй», — сказала руководитель татарской организации.

«Лилия Хайруллина сейчас находится на отдыхе в Анталье, она не отказала нашей просьбе. За часовое выступление гонорара не попросила. Сказала: „Конечно, бесплатно“. Я даже удивилась! Восхищаюсь искренней любовью татарских исполнителей к своим соотечественникам. Летом певица Нурзадэ тоже выступила у нас в Анталье, порадовала нас», — рассказала Оксана Назарова.

Ожидается, что на праздник придут около 200 зрителей. Сабантуй в Анталье собрал около тысячи человек.

Сегодня численность жителей татарской национальности в регионе Анталья, включающем в себя город Анталья, составляет примерно 2 тысячи человек.

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