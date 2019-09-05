Фаррахов о законопроекте «Празднование Стояния на Угре»: Спорное предложение с точки зрения истории

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Законодательная инициатива об установлении 11 ноября памятной даты в честь дня окончания Великого стояния на реке Угре — это спорное предложение с исторической точки зрения. Так прокомментировал законопроект депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов корреспонденту ИА «Татар-информ».

«Я считаю, что нам в первую очередь надо принимать законы, которые будут работать на деловую среду, на рост экономики, а не на установление праздников. Например, как предложила Калужская областная дума — Стояние на Угре (губернатор Калужской области Анатолий Артамонов предложил внести в список праздников федерального значения историческую дату, получившую название „Стояние на реке Угре“, — 11 ноября 1480 года — прим. Т-и)», — сказал парламентарий.

Он добавил, что предложение может внести национальную рознь в общество. Кроме того, к Фаррахову обращались граждане, не согласные с инициативой учредить памятную дату в честь Стояния на Угре.

«В обращениях отмечается, что этот законопроект может вызвать межнациональную рознь и не приведет к достижению заявленной цели [укрепление патриотического сознания граждан]. Считаю, что в нашем обществе сейчас большой запрос на решение иных вопросов, в первую очередь вопросов экономики, создания условий для достижения национальных целей и задач, определенных Президентом РФ. Тем более что показатель количества дополнительных выходных и праздничных дней в России, устанавливаемых государством, является одним из самых высоких в мире», — заключил Фаррахов.

Целью законопроекта, направленного в Госдуму РФ, является признание 11 ноября днем окончания Великого стояния на реке Угре, памятной датой России. Члены двух комитетов Госсовета Татарстана выступили против законодательной инициативы. Депутаты и ученые сошлись во мнении, что установление памятной даты освобождения Руси от ига ордынских ханов спровоцирует межнациональный конфликт. Сегодня стало известно, что законопроект снят с повестки завтрашнего заседания комитета Госдумы по обороне.

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