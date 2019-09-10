(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). В центре Казани появился новый арт-объект. Необычная конструкция представляет собой скамейку с установленными на ней мужской и женской фигурами. Об этом сообщает автор работы, уличный художник AleshaArt в своем Инстаграм-аккаунте.

«Щелк и дальше, щелк. Потом посмотрим, главное не забудь выложить в Инстаграм», – говорится в описании к снимкам. Также художник отметил, что работа выполнена из металлического каркаса, бетона и дерева и расположена в сквере на улице Бурхана Шахиди недалеко от центра современной культуры «Смена».

Инсталляция о том, что люди вместо того, чтобы наслаждаться моментом, ведут отчет о своей жизни в соцсетях, описал задумку художник.

В мае художник уже размещал на Булаке конструкцию из частей манекенов. Арт-объект получил название «Мина» и рассказывал об обществе потребления. Конструкция была разобрана меньше чем через сутки.



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