Фарид Мухаметшин: Те, кто голосовал против «Единой России», имеют право получить у нас помощь

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). Партия «Единая Россия» сохранит после выборов работу общественных приемных и онлайн-сервис «Мой депутат», с помощью которых жители могут оставить наказ или предложение. Обращаться могут все татарстанцы, включая тех, кто не поддерживал партию. Об этом сообщил секретарь татарстанского отделения партии «Единая Россия» Фарид Мухаметшин.

«Положительно зарекомендовавший себя инструментарий работы с населением партии "Единая Россия" мы постараемся сохранить. У нас самая разветвленная сеть первичных организаций, есть общественные приемные, обращения людей не уменьшаются», – сказал Мухаметшин. Он отметил, что лично дежурил в общественных приемных и в колл-центре сервиса «Мой депутат».

По словам Мухаметшина, некоторые посетители открыто заявляли, что не будут голосовать за «Единую Россию», тем не менее оставляли наказы или просили помочь в решении какой-то проблемы.

«Мы никого не отталкиваем, имеешь ли ты право, если голосуешь против «Единой России» приходить к нам за помощью? Я считаю, что житель имеет такое право», – подчеркнул секретарь татарстанского отделения партии власти.

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