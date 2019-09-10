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Татар-информ

10 сентября 2019, 14:17

Политика

Мухаметшин: Легитимность избирательной кампании подтверждается через большое число наблюдателей

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Политика

Мухаметшин: Легитимность избирательной кампании подтверждается через большое число наблюдателей

Фото: Рамиль Гали

Некоторые политические партии пригласили на избирательные участки Татарстана наблюдателей из других регионов России.

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Участие в прошедших выборах большого числа наблюдателей, в том числе из других регионов, подтверждает легитимность избирательной кампании. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции Председатель Госсовета РТ, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Фарид Мухаметшин.

По словам главы парламента, в день выборов депутатов Госсовета Татарстана шестого созыва на избирательные участки прибыли 18 тыс. наблюдателей. «Легитимность избирательной кампании подтверждается через такое количество наблюдателей, присутствующих на избирательных участках весь день до подсчета голосов», – подчеркнул он.

Фарид Мухаметшин добавил, что некоторые политические партии пригласили наблюдателей из других регионов России. Например, из Ульяновской, Оренбургской, Кировской областей. «Даже были наблюдатели из Челябинской области. Нас это радует, – продолжил Председатель Госсовета. – Более 3,5 тыс. наблюдателей было направлено от “Единой России”».

Он отметил, что свыше 5 тыс. сотрудников правоохранительных органов обеспечили порядок на избирательных участках в республике. «Всего, по нашим данным, зарегистрировано 28 официальных обращений на нарушения избирательного законодательства. Они были оперативно на месте рассмотрены, на все даны правовые оценки и разъяснения. Считаю, что в целом в правовом плане избирательная кампания прошла конструктивно», – заключил глава парламента.

В воскресенье, 8 сентября, прошли выборы депутатов Госсовета Татарстана шестого созыва. По последним данным, партия «Единая Россия» набрала 72,4% голосов избирателей, КПРФ – 10,7%, «Справедливая Россия» – 3,96%, ЛДПР – 3,79%, «Коммунисты России» – 3,65%.  

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