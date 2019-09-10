Фарид Мухаметшин не исключил, что глава Елабужского района станет сенатором от Татарстана

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). Руководитель Елабужского района Геннадий Емельянов, избранный депутатом Госсовета РТ после оставления должности, может быть назначен представителем Татарстана в Совете Федерации РФ. Об этом сообщил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Есть несколько предложений, в том числе кандидатура Емельянова рассматривается в качестве возможного представителя парламента в Сенате», – сказал Мухаметшин.

По его словам, вопрос о представителе Госсовета РТ в Совете Федерации РФ будет рассмотрен на первой сессии татарстанского парламента 20 сентября.

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