Минниханов: «Выборы в Татарстане в целом прошли организованно»

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). Органы власти Татарстана с особой ответственностью отнесутся к реализации предложений и инициатив, которые были высказаны жителями республики в преддверии выборов в Госсовет РТ. Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов, выступив с официальным обращением.

«Успешно завершились выборы депутатов Государственного Совета Республики Татарстан шестого созыва. Сформирован представительный состав республиканского парламента, перед которым стоят важные задачи по законодательному обеспечению социально-экономических преобразований, всестороннему содействию развитию общественной инициативы граждан, их вовлеченности в реализацию социально значимых проектов», — отметил Рустам Минниханов.

«Выражаю сердечную признательность всем жителям республики, принявшим активное участие в голосовании, внесшим интересные предложения и инициативы. Совместная работа над их реализацией — особая ответственность всех ветвей и уровней власти», — подчеркнул Президент РТ.

Отдельную благодарность руководитель республики выразил всем участникам выборного процесса: членам избирательных комиссий, наблюдателям, сотрудникам правоохранительных органов. «Благодаря вашей работе выборы в Татарстане в целом прошли организованно», — заключил Рустам Минниханов.

«Дорогие друзья! Впереди у нас большая работа. Несомненно, совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие нашего родного Татарстана!» — выразил уверенность Президент РТ.

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