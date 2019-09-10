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Татар-информ

10 сентября 2019, 14:31

Спорт

Хоккейный клуб «Ак Барс» ввел новую должность – исполнительный директор

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Спорт

Хоккейный клуб «Ак Барс» ввел новую должность – исполнительный директор

Вакантное место занял Мансур Усманов.

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). Хоккейный клуб «Ак Барс» ввел должность исполнительного директора, который будет решать вопросы оперативного управления и маркетинга. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Должность занял Мансур Усманов. Ранее (с 2017-го по 2019 год) Усманов был управляющим директором альметьевского хоккейного клуба «Нефтяник».

«Усманов — современный и открытый для нововведений руководитель, обладающий лидерскими качествами. Мы уверены, что с его помощью „Ак Барс“ сможет добиться новых результатов и укрепить свои лидирующие позиции в КХЛ», — рассказал про новичка президент «Ак Барса» Наиль Маганов.

Управляющий директор же отметил, что впереди много командной работы: «Не столько условия или инвестиции, а именно слаженная работа, гармония и отношения в коллективе помогают добиваться результата. Все, что было создано, надо сохранить, приумножить и дальше развивать в нужном для нашей хоккейной системы направлении».

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