Хоккейный клуб «Ак Барс» ввел новую должность – исполнительный директор

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). Хоккейный клуб «Ак Барс» ввел должность исполнительного директора, который будет решать вопросы оперативного управления и маркетинга. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Должность занял Мансур Усманов. Ранее (с 2017-го по 2019 год) Усманов был управляющим директором альметьевского хоккейного клуба «Нефтяник».

«Усманов — современный и открытый для нововведений руководитель, обладающий лидерскими качествами. Мы уверены, что с его помощью „Ак Барс“ сможет добиться новых результатов и укрепить свои лидирующие позиции в КХЛ», — рассказал про новичка президент «Ак Барса» Наиль Маганов.

Управляющий директор же отметил, что впереди много командной работы: «Не столько условия или инвестиции, а именно слаженная работа, гармония и отношения в коллективе помогают добиваться результата. Все, что было создано, надо сохранить, приумножить и дальше развивать в нужном для нашей хоккейной системы направлении».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.