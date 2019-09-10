Обманул друзей на 294 млн рублей и «БМВ»: предпринимателю из Казани грозит до 8 лет колонии

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Прокуратура запросила восемь лет колонии для экс-директора автосалона «Лидертрейд» Ильи Застелы. Как следует из материалов дела, 38-летний предприниматель задолжал своим друзьям более 294 млн рублей и продал «БМВ» знакомых за три млн рублей, присвоив себе выручку.

Сегодня в Вахитовском районном суде Казани состоялись прения по делу о многомиллионном мошенничестве. В зал суда Застелу завели под конвоем – под стражей он находится уже почти три года. В это время в коридоре собрались потерпевшие – некогда бывшие друзья предпринимателя.

«Мы давно знаем друг друга. Сначала он взял одну сумму, потом вроде как вернул, потом еще взял и еще. Для каждого у него была своя история: кому-то говорил, что деньги нужны для сделок, кому-то, что для покупки недвижимости. Он обещал, что перепродаст это все и поделится прибылью», – рассказал потерпевший по делу Рамиль Лотфуллин.

По версии следствия, в общей сложности бизнесмен обманул девять человек и четыре организации. Всего в деле числится 11 эпизодов мошенничества в особо крупном размере, совершенных в период с 2013 по 2014 год.

«Застела являлся другом семьи владельца компании “Нефтехимпереработка” Алексея Кручинина, у которого он взял в пользование автомобиль “БМВ Х6” стоимостью более трех миллионов рублей. Затем он продал его в свой автосалон, где машину перепродали третьим лицам. Кроме этого, Кручинин передал своему другу сто миллионов рублей», – рассказал гособвинитель Рамиль Галеев.

Обвиняемому продлили арест до 29 декабря, а затем суд приступил к прениям сторон.

«Из смягчающих обстоятельств принимаются во внимание наличие малолетнего ребенка и частичное погашение материального ущерба. Отягчающих обстоятельств в деле не имеется», – заявил прокурор, который взял слово первым.

Речь гособвинителя вызвала недовольство среди потерпевших. Они вскакивали с мест, наперебой выкрикивали слова возмущения.

«Я не согласен с тем, что он частично погасил долг. На карту пришло 500 рублей, а общий долг пять миллионов – как это можно считать частичным возмещением? Это капля в море», – отметил один из них.

По словам потерпевшего Лотфуллина, Илья Застела потратил все деньги на новый бизнес в России и за рубежом, а также купил несколько квартир. При этом вся собственность оформлена на бывшую жену обвиняемого, с которой он якобы фиктивно развелся сразу же после ареста.

«У моего подзащитного были длительные коммерческие отношения с потерпевшими. Он покупал и продавал автомобили как новые, так и подержанные. Каждый из потерпевших получал хороший процент от вложенных денег: по 200, 300 тысяч каждый месяц. В какой-то момент наступил кризис, и бизнес обрушился», – рассказал агентству адвокат Олег Камалов.

В совокупности гособвинитель запросил для Застелы восемь лет лишения свободы в колонии общего режима. Свою вину Застела не признал ни по одному из предъявленных ему эпизодов.

На следующем заседании с прениями выступит сторона защиты, затем обвиняемому суд предоставит последнее слово и удалится в совещательную комнату для принятия решения.

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