(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). При проверке документов в Казани задержали мужчину, разыскиваемого за оскорбление полицейского, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.
«Одному из патрулей УВО поступила информация о том, что в подъезде одного из домов на Аделя Кутуя находится мужчина, объявленный в федеральный розыск. Росгвардейцы незамедлительно отправились на место и приступили к поиску», — рассказали в силовом ведомстве.
Вскоре они обнаружили мужчину, проверили его документы и установили, что 46-летний житель поселка Малые Клыки с августа этого года находится в федеральном розыске за оскорбление представителя власти.
Татарстанца задержали и доставили в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства.