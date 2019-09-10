(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). При проверке документов в Казани задержали мужчину, разыскиваемого за оскорбление полицейского, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

«Одному из патрулей УВО поступила информация о том, что в подъезде одного из домов на Аделя Кутуя находится мужчина, объявленный в федеральный розыск. Росгвардейцы незамедлительно отправились на место и приступили к поиску», — рассказали в силовом ведомстве.

Вскоре они обнаружили мужчину, проверили его документы и установили, что 46-летний житель поселка Малые Клыки с августа этого года находится в федеральном розыске за оскорбление представителя власти.

Татарстанца задержали и доставили в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

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