Фарид Мухаметшин: Давления на избирателей в день выборов со стороны администрации не было

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Давления на избирателей в день выборов депутатов Госсовета Татарстана шестого созыва со стороны администрации не было. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции Председатель Госсовета РТ, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Фарид Мухаметшин.

«Я был на связи с городами и районами республики, почувствовал, что никакого давления и нажима на избирателей со стороны администрации не было. Об этом говорит число обращений на избирательных участках, которые профессионально рассматривались сотрудниками участковых избирательных комиссий, правоохранительными органами. На них были даны ответы», – подчеркнул глава парламента.

При этом, по его словам, в социальных сетях было немало фейковой информации, которая при проверке не подтверждалась, но «отнимала много времени у членов избирательных комиссий и наблюдателей».

Председатель Госсовета напомнил, что в республике 8 сентября работали 2811 избирательных участков с семи утра до восьми вечера.

«По просьбе сельских жителей на час раньше открыли избирательные участки, что оправдалось. Раннее голосование позволило получить хорошие результаты. Сельские жители были как никогда активны – в первой половине дня проголосовали во многих муниципальных образованиях более половины избирателей, зарегистрированных на участках. Города подтянулись к обеду», – констатировал он.

В Татарстане 8 сентября состоялись выборы депутатов Госсовета республики шестого созыва. По последним данным, партия «Единая Россия» набрала 72,4% голосов избирателей, КПРФ – 10,7%, «Справедливая Россия» – 3,96%, ЛДПР – 3,79%, «Коммунисты России» – 3,65%.

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