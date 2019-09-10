(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). Судебного пристава подозревают в получении взятки за снятие ареста со счетов казанской фирмы, сообщила помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Эльвира Газизова.

«По предварительной версии, 30-летняя пристав-исполнитель узнала, что на счета и имущество одной из организаций города наложен арест. Она обратилась к бывшему коллеге, который, в свою очередь обратился к директору данной фирмы и сообщил, что за 120 тысяч рублей может гарантировать частичное снятие ареста со счетов», — рассказала Газизова.

В конце августа он получил от руководителя деньги. Когда мужчина передавал часть суммы приставу, оба были задержаны.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Получение взятки должностным лицом» и «Посредничество во взяточничестве».

Следователи изучают обстоятельства случившегося.

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