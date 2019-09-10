Победители конкурса «Семья года-2019»: «Решили показать, какие чудесные семьи есть в Татарстане»

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Многодетная семья Даишевых из Альметьевска победила во Всероссийском конкурсе «Семья года-2019». Супруги и их 11 детей участвовали в соревновании с целью показать пример счастливой татарстанской семьи, рассказала Лилия Даишева.

«О таком конкурсе мы услышали впервые и сразу решили поучаствовать, показать, какие в Татарстане есть чудесные семьи», — сказала Даишева корреспонденту ИА «Татар-информ».

Победу в номинации «Многодетная семья» Даишевым принесли фото и сочинение, в которых пара отразила свой подход к жизни и воспитанию детей. Кстати, самым младшим из их детей скоро исполнится по 2 года, а самому старшему — 24 года. Лилия Даишева считает, что залог хороших отношений в такой большой семье — позитивный настрой, стремление жить активно.

«Должно быть настроение двигаться, жить активно. Чтобы дети, оперевшись на плечо родителей, видели всю ярмарку жизни. Важно показать своей семье, что мир и жизнь — это красиво», — поделилась мнением Даишева.

Супруги Лилия и Рустам скоро отметят 20-летие совместной жизни. Крепкую семью им удалось построить благодаря любви и вере, рассказал Рустам Даишев: «У молодых пар всегда есть страх: а как мы будем жить, что делать, неважно сколько детей. Важна вера друг в друга и во Всевышнего, и все будет хорошо. Надо не бояться и идти вперед».

Торжественная церемония награждения победителей конкурса пройдет в конце октября. Даишевы прилетят в Москву с 6 детьми. В столице России их ждет награждение, семейный праздник-знакомство, экскурсионная программа.

По итогам конкурса в этом году будет издана книга «Семья года. Россия 2019», включающая истории всех семей-победителей.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.