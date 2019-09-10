Отсутствие стратегии и низкое число научных работников: в Казани обсудили проблемы литейщиков

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). В России необходимо создать стратегию развития литейного производства на 10 — 15 лет. Об этом заявил президент Российской ассоциации литейщиков Иван Дибров на пленарном заседаним XIV Международного Съезд литейщиков в Казани.

«Стратегию должны разрабатывать высококвалифицированные специалисты, которых у нас Министерстве промышленности и торговли РФ нет. Мы всегда обращались с просьбой при министерстве создать отдел или департамент литейного производства», — сказал он.

Второй важный вопрос — отсутствие федерального научно-исследовательского института, который бы занимался развитием и управлением науки в этой области. Сейчас в этой сфере заняты около 340 тыс. россиян, и лишь 0,2% приходится на научных работников. Кроме того, мало абитуриентов выбирает литейные направления в вузах.

В целом по отрасли Россия занимает 6-е место в мире. 45% рынка принадлежит Китаю. Далее идут США, Индия, Япония и Германия. При этом резкое снижение темпов производства в России началось после 1985 года. В СССР производили 25 млн тонн литья в год, страна занимала лидирующие позиции. К 2030 году объемы производства литья в России должны вырасти до 8 млн тонн в год.

«У нас очень низкий уровень литейного машиностроения. Сегодня мы из-за рубежа закупаем 78% оборудования. Это неправильно, мы считаем. Некоторые виды оборудования мы вообще не производим. Я думаю, в ближайшее время нам поправить этот вопрос не удастся», — констатировал Дибров.

Среди прочих актуальных проблем отрасли он назвал низкий уровень роботизации и производство для собственных нужд, а не на рынок.

Съезд проходит в период с 9 по 12 сентября в выставочном центре «Казанская Ярмарка».

Организаторами мероприятия выступают Российская ассоциация литейщиков, Правительство Республики Татарстан, Татарстанское республиканское отделение Российской ассоциации литейщиков при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ.

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