Городу — уборку, участникам — пикник: впервые в Набережных Челнах проведут школьные «Чистые игры»

(Набережные Челны, 10 сентября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах на третий год проведения известного экологического квеста впервые проведут «Чистые игры» специально для школьников. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила организатор экодвижения «Чистый лист» Динара Муксинова-Чепигина.

Социальный проект «Чистые игры» уже снискал популярность среди жителей Автограда. В течение двух часов большого экологического квеста участники соревнуются в мастерстве раздельного сбора отходов. За объем начисляются баллы, дополнительные очки даются за раздельный сбор и так называемые «артефакты» — находку необычных предметов. Победители квеста получают призы, а всех гостей ждет пикник. Все собранные во время игры отходы передаются на переработку.

«Мы несколько лет проводили квесты исключительно для взрослых. В этом году решили сделать два „субботника“, один — специально для ребят. Потому что формат „Чистых игр“, на наш взгляд, находит отклик у школьников. Они и раньше принимали участие в играх, но им приходилось соревноваться, будучи участниками взрослых команд. Теперь мы впервые решили провести детский квест. И даже не сомневаемся в том, что эксперимент будет успешным», — сообщила Муксинова-Чепигина.

Соревнования пройдут 14 сентября. Дети могут участвовать только в сопровождении взрослого и должны иметь при себе письменное разрешение от родителей.

21 сентября планируется провести семейную игру. При этом место встречи остается неизменным — набережная имени Табеева, под логотипом «Набережные Челны».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.