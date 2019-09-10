Экс-гендиректор КПАТП-1 получит мандат в Госдуме Казани

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). Экс-генеральный директор ОАО «Казанское пассажирское автотранспортное предприятие №1» (КПАТП-1) Анна Надырова победила на дополнительных выборах в Казанскую городскую думу по Кулагинскому одномандатному округу.

Надырова получила 51,6% голосов, за нее проголосовали 8808 из 40279 избирателей. Она участвовала на выборах в качестве самовыдвиженца и является членом партии «Единая Россия».

Ее ближайший конкурент Рузаль Шамсутдинов из «Справедливой России» получил всего 14,3%.

Свободный мандат в Казгордуме появился после досрочного прекращения полномочий Елены Войтко («Единая Россия»).

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.