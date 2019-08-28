Фарид Мухаметшин назвал причину успеха «Единой России» на выборах в Госсовет РТ VI созыва

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин назвал причину успеха партии «Единая Россия» на выборах в республиканский парламент шестого созыва. Об этом секретарь регионального отделения единороссов заявил сегодня на пресс-конференции.

«Успех политической партии “Единая Россия” складывался не только из избирательной кампании. Более 72% проголосовавших из общего числа избирателей согласны с действиями органов государственной власти, муниципальной власти городов и районов. Успех, несомненно, заключается в том, что Татарстан живет в созидательном режиме. Практически все принятые программы, партийные проекты успешно реализуются на территории республики», – сказал глава парламента.

По мнению Мухаметшина, «набранный темп, в том числе по реализации национальных проектов, безусловно, позволит улучшить жизненные условия людей, облик населенных пунктов республики». «Эта задача становится наиболее актуальной для политической партии “Единая Россия”», – подчеркнул он.

«”Единая Россия” сохранила парламентское большинство, даже нарастив его к уровню 2014 года. Представители других политических партий должны влиться в нашу общую команду для поиска согласованных решений во имя избирателей», – заключил Председатель Госсовета.

В Татарстане 8 сентября состоялись выборы депутатов Госсовета республики шестого созыва. По последним данным, партия «Единая Россия» набрала 72,4% голосов избирателей, КПРФ – 10,7%, «Справедливая Россия» – 3,96%, ЛДПР – 3,79%, «Коммунисты России» – 3,65%.

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