Мухаметшин доложил Медведеву о массовом вступлении татарстанцев в «Единую Россию» накануне выборов

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ», Алексей Угаров). Во время агитационной кампании перед выборами в Госсовет РТ в ряды татарстанской «Единой России» вступило около 120 новых членов. Об этом сообщил секретарь татарстанского отделения партии «Единая Россия» Фарид Мухаметшин.

«На селекторном совещании в режиме видеоконференции я докладывал в тот же вечер руководителю партии Дмитрию Медведеву. В ходе избирательной кампании, несмотря на действия оппонентов, мы почти на 120 человек увеличили свои партийные ряды», – сказал Мухаметшин. По его словам, заявления о вступлении в партию написали люди разных возрастов, в том числе много молодежи. «Это еще раз подтверждает авторитет и доверие к политической партии парламентского большинства», – подчеркнул Фарид Мухаметшин.

Секретарь татарстанского отделения партии «Единая Россия» сегодня провел пресс-конференцию, на которой подвел итоги выборов в Госсовет Татарстана.

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