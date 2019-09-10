WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

10 сентября 2019, 12:35

Экономика и финансы

Сервис МегаФон Путешествия стал доступен в удобном приложении на iOS и Android

Экономика и финансы

Сервис МегаФон Путешествия стал доступен в удобном приложении на iOS и Android

Абонентам МегаФона доступен специальный кэшбэк до 9% от стоимости заказанных услуг.

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). Сервис МегаФон Путешествия стал еще удобнее – теперь бронировать авиабилеты, отели и туры, оформлять страховки, заказывать экскурсии можно в мобильном приложении для iOS и Android. Абонентам МегаФона доступен специальный кэшбэк до 9% от стоимости заказанных услуг.

Сервис МегаФон Путешествия был запущен в июле 2018 года. За год им воспользовались сотни тысяч человек. Число партнеров и участников проекта постоянно расширяется – среди них такие популярные сервисы, как Aviasales, Ostrovok, Booking.com, Level.Travel, Tripster и многие другие.

Пришло время сделать наш сервис еще удобней! Все предложения для путешественников, ранее объединенные на портале travel.megafon.ru, теперь доступны в мобильном приложении МегаФон Путешествия на App Store и в Google Play.

В приложении есть все необходимое для организации поездки – удобный поиск и бронирование авиа- и железнодорожных билетов, отелей и апартаментов в разных странах мира, предложения комплексных туров в России и за границей, заказ экскурсий более чем в 400 городах мира и страхование путешественников.

Абоненты МегаФона могут значительно сэкономить благодаря кэшбэку – до 9% стоимости услуг, заказанных через приложение МегаФон Путешествия, будут зачислены на счет абонента. Эти деньги можно потратить на услуги связи, перевести на счет родным и близким, или же потратить в магазине, если смартфон поддерживает бесконтактные платежи Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay. Кэшбэк можно потратить на покупки в Интернете или обналичить в банкомате с помощью банковской карты МегаФона.

«МегаФон продолжает развивать экосистему цифровых решений для наших пользователей, частью которой являются МегаФон Путешествия. Это многофункциональный сервис, позволяющий до мелочей спланировать предстоящую поездку. В одном приложении собраны все популярные туристические услуги – от авиабилетов и отелей до экскурсий и страхования. Мобильное приложение позволит пользоваться сервисом еще быстрее, проще, удобнее. Кэшбэк, который получают абоненты МегаФона, станет дополнительным приятным бонусом к их путешествию», – говорит Ян Кухальский, директор по новым бизнесам и партнёрствам МегаФона.
 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Отсутствие стратегии и низкое число научных работников: в Казани обсудили проблемы литейщиков
Новости дня
13:40
В Татарстане валовой сбор зерна нового урожая превысил 4 млн тонн

В республике зерновые культуры обмолочены с 1 млн 345,9 тыс. га, что составляет 95% к прогнозу.

13:31
Под Казанью рядом с поселком Новые Салмачи замечены танки

Кадрами с места поделились пользователи социальных сетей.

13:31
Победители конкурса «Семья года-2019»: «Решили показать, какие чудесные семьи есть в Татарстане»

Лучшей многодетной семьей России стала чета Даишевых с 11 детьми из Альметьевска.

13:28
Отсутствие стратегии и низкое число научных работников: в Казани обсудили проблемы литейщиков

К 2030 году объемы производства литья в России должны вырасти до 8 млн тонн в год.

13:22
Сотни мастер-классов и тысячи участников: челнинский проект «Просто танцуй» отметил юбилей

Летний проект стартовал в 2015 году по инициативе общественной организации «Атмосфера».

13:14
Одной из площадок проведения сельскохозяйственных ярмарок в Казани станет ЖК «Салават Купере»

Площадка расположится на прилегающей территории торгового центра «Радужный».

13:10
Экс-гендиректор КПАТП-1 получит мандат в Госдуме Казани

Анна Надырова победила на дополнительных выборах в Казгордуму по Кулагинскому одномандатному избирательному округу № 15.

13:04
Мухаметшин доложил Медведеву о массовом вступлении татарстанцев в «Единую Россию» накануне выборов

Лидер татарстанских единороссов подвел итоги выборов в Госсовет РТ.

12:58
Фарид Мухаметшин назвал причину успеха «Единой России» на выборах в Госсовет РТ VI созыва

По последним данным, партия «Единая Россия» в Татарстане набрала 72,4% голосов избирателей.

12:50
ВТБ размещает инвестиционные облигации на ключевую ставку Банка России
12:46
Благотворительный фонд Илзе Лиепа приглашает татарстанцев к участию в конкурсе «Весна священная»

Заочный этап пройдет во всех округах РФ с 20 сентября по 31 октября 2019 года.

12:40
В прошлом году в Татарстане произвели почти 11% от общей доли литья в России

В 2018 году предприятия республики отгрузили литейной продукции на 36 млрд рублей.

12:35
Сервис МегаФон Путешествия стал доступен в удобном приложении на iOS и Android
12:34
Фарид Мухаметшин: Обновление парламента положительно скажется на активности депутатского корпуса

Обновление республиканского парламента Председатель Госсовета РТ назвал «положительным явлением».

12:32
Ургант рассмешил Билли Айлиш, рассказав, что русские называют ее «беляшом»

Ургант вручил Билли Айлиш книгу рецептов под названием: «Беляши, чебуреки, пирожки».

12:24
Фарид Мухаметшин: Постараемся, чтобы наказы избирателей были учтены в бюджете Татарстана 2020 года

Партия власти победила на выборах в парламент республики с семикратным перевесом.

12:20
ВТБ внедрил универсальную линейку пакетов РКО для предпринимателей
12:19
Эксперт: Напугавший жителей Тукаевского района РТ паук – редкий, ядовитый, для взрослых неопасный

Жители поселка Новый встретили редкий вид паука, который занесен в Красную Книгу Республики Татарстан.

12:16
«Чистые леса Татарстана» объединят 10 тысяч добровольцев на уборке леса от мусора

Два месяца госслужащие, депутаты, сотрудники предприятий, министерств и ведомств будут расчищать леса республики от мусора и поваленных деревьев.

12:08
Фарид Мухаметшин попросит Юрия Камалтынова возглавить фракцию «Единая Россия» в Госсовете РТ

Председатель Госсовета РТ считает, что наработанный Камалтыновым опыт должен использоваться и дальше в работе парламента нового созыва.

12:04
Спикер Госсовета РТ: Азат Хамаев, Марат Ахметов и Айрат Зарипов обогатят парламент знаниями и опытом

Избранные в Госсовет Татарстана министры и главы районов не будут сдавать свои мандаты.

12:00
Заборы для Москвы, фасонные отливки, головки блока цилиндров: в Казани открылся XIV съезд литейщиков

На Международном съезде литейщиков российские и татарстанские предприятия представляют свои уникальные разработки в сфере литейного производства.

11:52
Поддержку на 96,5 млн рублей получили 10 инновационных проектов РТ

Проекты участвовали в конкурсных программах Фонда содействия инновациям.

11:44
Мухаметшин: Считаю разумным предложить свою кандидатуру в качестве главы парламента РТ VI созыва

Главу парламента голосованием выберут на первом заседании Госсовета Татарстана нового созыва.

11:36
Минлесхоз РТ: За девять лет пожаров в лесах республики не было

Сельхозпалы в 2019 году на территории республики уничтожили 354 га земель.

События