В прошлом году в Татарстане произвели почти 11% от общей доли литья в России

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). По итогам прошлого года в Татарстане произвели почти 11% от общей доли литья в России. Об этом на пленарном заседании съезда литейщиков сообщил замминистра промышленности республики Ильдар Мингалеев.

Совершенствование технологий и оборудования литейного производства является для властей РТ важной и актуальной задачей, отметил он. Все дело в развитом машиностроении республики.

«По экспертной оценке в 2018 году производство отливок из черных и цветных сплавов по России составило 4,2 млн тонн. В денежном выражении это больше 1 трлн рублей. Данная цифра по РТ по крупным и средним предприятиям составила 460 тыс. тонн. Мы столько производим литье», — сказал Мингалеев.

Всего в Татарстане порядка 50 предприятий, которые имеют литейное производство. Самые крупные среди них – ПАО «КАМАЗ» и холдинг «Тэмпо». В 2018 году предприятия республики отгрузили литейной продукции на 36 млрд рублей.

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