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Татар-информ

10 сентября 2019, 13:31

Происшествия

Под Казанью рядом с поселком Новые Салмачи замечены танки

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Происшествия

Под Казанью рядом с поселком Новые Салмачи замечены танки

Кадрами с места поделились пользователи социальных сетей.

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). Под Казанью рядом с поселком Новые Салмачи замечены танки. Видео с места событий опубликовали пользователи социальных сетей.

На кадрах видно, что по полю возле частных домов движутся несколько боевых машин.

 

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Под Казанью рядом с поселком Новые Салмачи замечены танки

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