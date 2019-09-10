(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). Под Казанью рядом с поселком Новые Салмачи замечены танки. Видео с места событий опубликовали пользователи социальных сетей.

На кадрах видно, что по полю возле частных домов движутся несколько боевых машин.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.