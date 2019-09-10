(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). Под Казанью рядом с поселком Новые Салмачи замечены танки. Видео с места событий опубликовали пользователи социальных сетей.
На кадрах видно, что по полю возле частных домов движутся несколько боевых машин.
(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). Под Казанью рядом с поселком Новые Салмачи замечены танки. Видео с места событий опубликовали пользователи социальных сетей.
На кадрах видно, что по полю возле частных домов движутся несколько боевых машин.
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Кадрами с места поделились пользователи социальных сетей.
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