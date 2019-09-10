Фарид Мухаметшин: Обновление парламента положительно скажется на активности депутатского корпуса

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Обновление парламента положительно скажется на активности депутатского корпуса нового созыва. Такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции Председатель Госсовета Татарстана, секретарь татарстанского отделения партии «Единая Россия» Фарид Мухаметшин.

«Во время встреч с жителями республики мы почувствовали желание к обновлению в парламенте, присутствию молодых активных людей. И в нашем партийном списке мы почти на половину обновили действующий состав, – сказал Председатель Госсовета. – Обновление, которое произошло, положительно скажется на активности депутатского корпуса нового созыва. Я считаю это явление положительным».

Фарид Мухаметшин подчеркнул, что в республиканском парламенте нового созыва «нужны новые лица при обязательном сохранении существующих традиций». «То есть когда есть опытные депутаты, которые имеют богатый жизненный опыт и профессиональные навыки в деятельности парламента», – уточнил он.

В Татарстане 8 сентября состоялись выборы депутатов Госсовета республики шестого созыва. По последним данным, партия «Единая Россия» набрала 72,4% голосов избирателей, КПРФ – 10,7%, «Справедливая Россия» – 3,96%, ЛДПР – 3,79%, «Коммунисты России» – 3,65%.

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