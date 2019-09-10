Ургант рассмешил Билли Айлиш, рассказав, что русские называют ее «беляшом»

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). 17-летняя суперзвезда, певица Билли Айлиш побывала в гостях у Ивана Урганта на одноименной передаче. Запись выпуска доступна на видеосервере YouTube.

Во время передачи Билли Айлиш забралась с ногами на кресло, и Иван Ургант сказал: «Я хочу соответствовать вам, но у меня заболит поясница», – попытался сесть с ногами на стол ведущего. Усевшись по-турецки, Иван рассказал Билли, как ее и себя называют российские поклонники. Певица засмеялась, узнав, что ее имя в сокращенном варианте напоминает пирожок с мясом – «беляш».

Далее Ургант вручил девушке книгу рецептов под названием: «Беляши, чебуреки, пирожки». Билли Айлиш оценила шутку и несколько раз повторила слово, запоминая его. К слову, артистка не употребляет мясо.

В финале шоу песню Айлиш Bad Guy исполнил русский народный оркестр. Судя по реакции, артистке очень понравилась интерпретация ее хита, и она пыталась подпевать.



Билли Айлиш – американская певица и автор песен. Популярность пришла к ней в 2016 году благодаря публикации дебютного сингла Ocean Eyes.

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