Эксперт: Напугавший жителей Тукаевского района РТ паук – редкий, ядовитый, для взрослых неопасный

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). Напугавший жителей Тукаевского района РТ паук – редкий, ядовитый, для взрослых неопасный, рассказал ИА «Татар-информ» доцент кафедры зоологии и общей биологии института фундаментальной медицины и биологии К(П)ФУ Николай Шулаев.

«Это южнорусский тарантул Lycosa singoriensis, он обитает по всей территории республики Татарстан, встречается в Марий Эл. Это очень редкий вид, занесенный в Красную Книгу РТ. За год обычно поступает информация о трех–четырех встречах с этим пауком», — рассказал Николай Шулаев.

По его словам, паук предпочитает теплые, прогреваемые солнцем участки: опушки сосновых лесов, песчаные берега рек.

«Встречается тарантул и на Волге. Мне приносили экземпляр из Камского Устья. Находили его и под Набережными Челнами. Паук избегает городов и предпочитает не тронутые человеком биотопы. Живет тарантул в норах, охотится по ночам, но его можно встретить и днем», — уточнил Шулаев.

Николай Шулаев уточнил, что тарантул ядовит, однако его укусы не смертельны и случаются крайне редко.

«Да, он ядовитый, может укусить, но о летальных исходах после укусов этого паука я не слышал. Может распухнуть палец, поболеет человек с неделю, особенно, если не обратится к врачам. Дети хуже переносят их укусы», — пояснил доцент кафедры зоологии и общей биологии института КПФУ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что жительница поселка Новый Тукаевского района РТ обнаружила у себя на кухне крупного паука и вызвала спасателей.

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