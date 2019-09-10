Фарид Мухаметшин: Постараемся, чтобы наказы избирателей были учтены в бюджете Татарстана 2020 года

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ», Алексей Угаров). «Единая Россия» подготовит программу по реализации наказов татарстанцев, которые были собраны в ходе избирательной кампании на выборах в Госсовет РТ шестого созыва. Исполнение некоторой части наказов будет подкреплено финансированием уже в 2020 году. Об этом сообщил Председатель Госсовета РТ, секретарь татарстанского отделения партии «Единая Россия» Фарид Мухаметшин.

«Нам предстоит проанализировать более 8 тыс. наказов, предложений, просьб, эта работа уже началась. Ни одно обращение не останется нерассмотренным. Мы подготовим программу по реализации наказов избирателей, направим ее Президенту Татарстана и в Правительство республики. Постараемся сделать это в ходе работы над проектом бюджета 2020 года, чтобы определенные наказы, разумные предложения, прозвучавшие на встречах с жителями нашей республики, уже можно было учесть в ходе реализации бюджета и прогнозного плана развития республики в 2020 году», – сказал Мухаметшин.

В воскресенье, 8 сентября 2019 года, «Единая Россия» победила на выборах в парламент Татарстана, получив 72,4% голосов избирателей. КПРФ показала результат в 10,7%.

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