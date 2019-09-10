Исполком Набережных Челнов закупит трамваи на 135 млн рублей

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). Исполком Набережных Челнов закупит 5 новых пассажирских трамваев. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

«Поставка пассажирских трамвайных вагонов для нужд МКУ „Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан“», — говорится в документации.

На приобретение транспорта из бюджета города выделят 135 млн рублей. Согласно документации, новые трамваи поставят до конца ноября текущего года.

Кроме этого, их пассажировместимость должна быть не менее 150 человек.

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