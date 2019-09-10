Исполком Набережных Челнов закупит трамваи на 135 млн рублей

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). Исполком Набережных Челнов закупит 5 новых пассажирских трамваев. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
«Поставка пассажирских трамвайных вагонов для нужд МКУ „Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан“», — говорится в документации.
На приобретение транспорта из бюджета города выделят 135 млн рублей. Согласно документации, новые трамваи поставят до конца ноября текущего года.
Кроме этого, их пассажировместимость должна быть не менее 150 человек.