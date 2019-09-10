Фарид Мухаметшин попросит Юрия Камалтынова возглавить фракцию «Единая Россия» в Госсовете РТ

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин попросит Юрия Камалтынова возглавить фракцию «Единая Россия» в парламенте республики шестого созыва. Об этом секретарь татарстанского отделения единороссов заявил сегодня на пресс-конференции.

«Я буду обращаться к Юрию Зимелевичу Камалтынову и как секретарь регионального отделения партии, попрошу его продолжить возглавлять эту фракцию, чтобы наработанный им и фракцией опыт использовался дальше в работе многопартийного парламента», – сказал Фарид Мухаметшин.

Он подчеркнул, что в целом фракция «Единая Россия» в Госсовете Татарстана пятого созыва «играла большую роль в жизнедеятельности парламента».

В Татарстане 8 сентября состоялись выборы депутатов Госсовета республики шестого созыва. Партия «Единая Россия» набрала 72,4% голосов избирателей.

Юрий Камалтынов – заместитель Председателя Госсовета РТ, член партии «Единая Россия», руководитель фракции «Единая Россия» в республиканском парламенте.

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