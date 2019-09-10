Заборы для Москвы, фасонные отливки, головки блока цилиндров: в Казани открылся XIV съезд литейщиков

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ», Артур Казанцев). В столице Татарстана открылся XIV Международный съезд литейщиков. На Международной выставке «Литье-2019», которая проходит в рамках съезда, татарстанские предприятия представят свои новые разработки в области литья.

«У нас здесь представлена продукция уголовно-исполнительной системы. Это ИК-2 и ИК-5. Мы занимаемся поставкой арматуры, чугунных задвижек, магнитных фильтров и обратных клапанов. И также люки дорожные чугунные, дождеприемные решетки. Также мы отливаем заборы для Москвы и Уфы. Вдоль всех набережных Москвы стоят такие заборы, которые мы и выпускаем», — рассказал главный инженер УФСИН России по Татарстану Андрей Яковенко.

Он добавил, что у организации в Казани не так много заказчиков и большая часть продукции идет на рынок Москвы. В основном все закупки идут через аукционы.

«Объем производства, если в натуральном выражении, порядка тысячи тонн в месяц в чугунном литье. Порядка тысячи тонн готовых изделий. И у нас есть заказы от крупных московских предприятий от 50 до 100 млн рублей», — отметил Яковенко.

На выставке представлены уникальные разработки Зеленодольского завода имени Горького. На выставку представители предприятия привезли уникальные фасонные отливки из титана.

«Титан является материалом 21 века, потому как он в два раза легче и устойчив в любой коррозионной среде. Уникальность нашего литейного производства заключается в том, что у нас эксплуатируется самая крупная печь в мире для получения титанового отлива. Поэтому нам удаётся изготавливать самое сложное фасонное литьё и поставлять его в 34 страны мира», — поделился главный металлург АО «Зеленодольский завод им. А. М. Горького» Марат Саубанов.

На стенде ПАО «КАМАЗ», который представлен Литейным заводом, представлены так называемые «королевские отливки» и блоки цилиндров, которые производятся на заводе.

«У нас представлена вся гамма отливок из алюминия и чугуна. В том числе мы привезли головку блока цилиндров, которая сделана из уникального материала – чугуна с молекулярным графитом. Ну и блоки цилиндров для новых автомобилей ”КАМАЗ”», — рассказал директор литейного завода ПАО «КАМАЗ» Эдуард Панфилов.

Съезд проходит в период с 9 по 12 сентября в выставочном центре «Казанская Ярмарка».

Организаторами мероприятия выступают Российская ассоциация литейщиков, Правительство Республики Татарстан, Татарстанское республиканское отделение Российской ассоциации литейщиков при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ.

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