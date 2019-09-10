Спикер Госсовета РТ: Азат Хамаев, Марат Ахметов и Айрат Зарипов обогатят парламент знаниями и опытом

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ», Алексей Угаров). Руководители министерств и ведомств Татарстана, а также главы районов, избранные в парламент республики, усилят работу депутатского корпуса своими знаниями и опытом. Об этом сообщил Председатель Госсовета РТ, секретарь татарстанского отделения партии «Единая Россия» Фарид Мухаметшин.

«Несколько министров, которые приняли решение участвовать в предварительном голосовании и получили поддержку, были включены в партийный список. В их числе Азат Хамаев, Марат Ахметов, Айрат Зарипов, – они решили связать свою судьбу с депутатской деятельностью. Они обогатят парламент профессиональным знанием и опытом, который они наработали в органах исполнительной власти», – сказал Мухаметшин. «Они не будут сдавать мандаты», – добавил он.

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