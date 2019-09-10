Житель Набережных Челнов пишет сценарии для крупный российских мероприятий

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). Житель Набережных Челнов Фанис Сагдиев пишет сценарии крупных мероприятий страны. Об этом пишет газета «Челнинские Известия».

«Три года назад решился уехать в Москву, было интересно испытать себя. Думал, что в Набережных Челнах никакого роста нет. <...> Началось все плохо, проходил миллион собеседований с творческими агентами — везде отказывали. Полтора месяца усилий — в ноль. Наконец устроился в крупную event-компанию „Подъежики“, там требовались стажеры», — вспоминает Фанис Сагдиев, цитирует издание.

После пяти месяцев в Москве сценарист вернулся на родину и начал писать сценарии командам КВН и работать в Интернете.

Получив опыт и познакомившись с известными людьми, он начал принимать крупные заказы — сделал сценарий для церемонии закрытия КХЛ для ТК Матч ТВ.

«Мероприятие вели звезды Comedy Дмитрий Хрусталев и Екатерина Варнава. Раньше я не имел представления, что им прописывают не только диалоги, но и импровизации. Писал заходы шуток или начало диалога на хоккейную тематику, которые они могли в любой момент вставить в паузе», — рассказал житель Челнов.

Он добавил, что в среднем оплата за сценарий составляет около 25-30 тыс. рублей. На создание одного уходит примерно 10 часов работы.

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