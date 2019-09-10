Мухаметшин: Считаю разумным предложить свою кандидатуру в качестве главы парламента РТ VI созыва

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин считает «разумным предложить свою кандидатуру» в качестве главы парламента шестого созыва. Об этом секретарь татарстанского отделения партии «Единая Россия» заявил сегодня на пресс-конференции.

«Буду ли я предлагать свою кандидатуру? Считаю, конечно, разумным было бы предложить свою кандидатуру как представителя партии, которая получила большинство. Она претендует на все руководящие посты как ответственная партия, с которой за все будет спрос. Почему же эту ответственность передавать какой-то другой, не очень многочисленной победившей партии?» – сказал Мухаметшин.

При этом он отметил, что этот вопрос будет решаться на партийной конференции татарстанской «Единой России». «На ней мы рассмотрим все кандидатуры, которые будут представлены на посты председателя, заместителей председателя, председателей комитетов Госсовета. В целом потом этот вопрос будет решать парламент республики голосованием на первом заседании Госсовета, которое мы планируем провести 20 сентября», – добавил глава парламента.

По его словам, сейчас идет большая подготовительная работа, в частности, сбор информации от депутатов о том, в каких комитетах Госсовета они бы хотели работать, где они себя видят наиболее эффективно.

В Татарстане 8 сентября состоялись выборы депутатов Госсовета республики шестого созыва. Партия «Единая Россия» набрала 72,4% голосов избирателей.

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