Товарооборот в день выборов в Нижнекамске составил 1,8 млн рублей

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). Татарстанские производители реализовали 8 сентября в Нижнекамске товаров на 1,8 млн рублей. В день выборов на разных точках состоялись традиционные ярмарки. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



В этом году свою продукцию представил местный потребительский кооператив – здесь производят наборы в вакууме для быстрого приготовления супов, а также фермеры, молочный и хлебный комбинаты, птицефабрика.



Часть товаров продавалась по сниженным ценам. Так, сельхозкооператив «Нижнекамский» продавал набор для борща в вакууме за 60 рублей вместо 78 рублей, молочный комбинат на 20 рублей сбавил цену на пачку масла, «Челны-Бройлер» предложил куриные грудки за 130 рублей вместо 185. Всего было представлено свыше 40 наименований продукции от семи производителей.

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