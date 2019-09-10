Сотни мастер-классов и тысячи участников: челнинский проект «Просто танцуй» отметил юбилей

(Набережные Челны, 10 сентября, «Татар-информ»). В Набережных Челнах завершился юбилейный сезон социально-культурного проекта «Просто танцуй». По этому случаю в парке «Победа» прошел масштабный вечер, сообщают организаторы.

Он запомнился участникам мастер-классами, большим баттлом виртуозов танцпола и сладкой ватой для самых маленьких посетителей праздника. Также состоялось награждение активистов и хореографов, которые оставались верны проекту на протяжении пяти лет.

Проект «Просто танцуй» стартовал в 2015 году по инициативе общественной организации «Атмосфера». На протяжении всех лет его неизменным руководителем оставался артист танца, обладатель звания «Лучший молодой работник сферы Государственной молодежной политики РТ» Алексей Володин.

Благодаря челнинским хореографам, а в команду проекта за годы его реализации влились 86 человек, многие горожане уже не представляли себе субботний летний вечер без танцевальной разминки на свежем воздухе.

Всего за пять лет проведено 408 мастер-классов, их участниками стали 15 тыс. 800 человек. Среди них были не только челнинцы, но и елабужане, менделеевцы. В рамках проекта «Просто танцуй» организаторы провели 22 выезда, показали 45 концертов.

«Мы собираемся модернизировать наш проект. И в следующем году он станет еще более зажигательным», — пообещал Алексей Володин.

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