Ак Барс Банк возвращает самозанятым часть налогов

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). До конца года Ак Барс Банк проводит акцию для самозанятых «Обнули налоги». Каждый месяц при оплате налогов через мобильное приложение Ак Барс Онлайн самозанятые получат 4% от суммы доходов универсальными милями или вернут 1% рублями.

В акции принимают участие все самозанятые, которые ведут профессиональную деятельность через мобильное приложение Ак Барс Онлайн: получают доход на карту банка, регистрируют поступления и оплачивают налоги.

Получить мили или кэшбэк рублями — выбирают самозанятые. Путешественникам подойдут универсальные мили. Их можно обменять на авиа и ж/д-билеты и бронь отелей на сайте партнера OneTwoTrip. Чтобы копить мили, необходимо зарегистрироваться в программе лояльности Ак Барс Банка «Универсальные мили». Новым клиентам начисляется до 1 000 приветственных бонусов в зависимости от карты.

Возможности приложения Ак Барс Онлайн:

• Зарегистрироваться как самозанятые

• Фискализировать доходы

• Создавать, отправлять и аннулировать чеки

• Просматривать и оплачивать налоги

• Просматривать общий доход за месяц

Подробные условия акции указаны на сайте банка.



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