Ак Барс Банк возвращает самозанятым часть налогов

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). До конца года Ак Барс Банк проводит акцию для самозанятых «Обнули налоги». Каждый месяц при оплате налогов через мобильное приложение Ак Барс Онлайн самозанятые получат 4% от суммы доходов универсальными милями или вернут 1% рублями.
В акции принимают участие все самозанятые, которые ведут профессиональную деятельность через мобильное приложение Ак Барс Онлайн: получают доход на карту банка, регистрируют поступления и оплачивают налоги.
Получить мили или кэшбэк рублями — выбирают самозанятые. Путешественникам подойдут универсальные мили. Их можно обменять на авиа и ж/д-билеты и бронь отелей на сайте партнера OneTwoTrip. Чтобы копить мили, необходимо зарегистрироваться в программе лояльности Ак Барс Банка «Универсальные мили». Новым клиентам начисляется до 1 000 приветственных бонусов в зависимости от карты.
Возможности приложения Ак Барс Онлайн:
• Зарегистрироваться как самозанятые
• Фискализировать доходы
• Создавать, отправлять и аннулировать чеки
• Просматривать и оплачивать налоги
• Просматривать общий доход за месяц
Подробные условия акции указаны на сайте банка.